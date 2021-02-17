«Ростерминалуголь» отгрузил на экспорт 220 млн тонн угля – юбилейная тонна ушла в Индию

В феврале 2021 года АО «Ростерминалуголь» из Усть-Луги отгрузил на экспорт 220 млн тонн угля с момента начала эксплуатации терминала.

Юбилейная тонна вошла в состав судовой партии балкера HEIDE (тип Post-Panamax), который взял на борт 83,2 тысяч тонн угля и проследовал в Индию.

Поставки угля в Индию через терминал АО «Ростерминалуголь» стабильно увеличиваются. За последние 5 лет ежегодные отгрузки увеличились с 292 тысяч тонн в 2016 году, до 931 тысяч тонн в 2020 году.

Всего же производятся отгрузки в более чем в 20 стран по всему миру – в Европу, Средиземноморье, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку.