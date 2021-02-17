В Петербурге пропали две школьницы возрастом 8 и 9 лет

В среду, 17 февраля на юге Петербурга объявили в розыск две девочки подростка возрастом 8 и 9 лет. Девочки ушли гулять в районе Красносельского шоссе в Пушкине и не выходят на связь.

Обращение о пропаже детей поступило в правоохранительные органы 17 февраля — пропали Есения Клименко и Ангелина Девялтовская.

Дети находились в гостях у первой девочки в доме № 25 по Красносельскому шоссе, после чего вышли гулять и не выходят на связь, — отмечается в ГУ МВД.

ГУ МВД приводит слудющую ориентировку пропавших девочек:

Есения: на вид 8 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие; одета в розовую куртку и шапку, чёрные джинсы и сапоги.

Ангелина: на вид 9 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы светлые; одета в синюю куртку и серую шапку с помпоном.

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Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении школьниц, просят позвонить по телефонам 573-18-90 или 102.