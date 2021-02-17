Одну из девочек, пропавших в Петербурге, нашли целой и невредимой

В дежурной части полиции сообщили, что девочку по имени Есения возрастом 8 лет удалось найти и отдать родителям. Ее подружка Ангелина от сотрудников полиции сбежала.

Фактически, обеих школьниц нашли в торговом центре «Константиновский», но Ангелина, вторая раннее пропавшая школьница, успела сбежать.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в южном районе Петербурга в среду, 17 февраля пропали две школьницы возрастом 8 и 9 лет. До недавнего времени об их местоположении ничего известно не было.