В Петербурге завершились поиски пропавших девочек

Сообщается, что вторая сбежавшая из дома школьница нашлась. Девятилетнюю Ангелину передали родителям.

Информацию о завершившихся поисках детей предоставил портал Фонтанка со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу. Вечером 17 февраля поиски школьниц закончили. Обе девочки были переданы родителям. Причины побега Ангелины и Енисеи пока неизвестны.

Ранее ivbg.ru сообщал, что девочку по имени Есения возрастом 8 лет удалось найти и отдать родителям. Ее нашли в ТЦ «Константиновский».