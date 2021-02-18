«Газпром» закупает трубы большого диаметра на 14,3 млрд рублей для поставки в Санкт-Петербург

«Газпром» закупает трубы большого диаметра на 14,3 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

«Поставка труб большого диаметра с наружным антикоррозионным покрытием для нужд ООО «Газпром комплектация», — значится объект закупки у единственного поставщика, наименование которого в документации не указано. Цена контракта составляет 14,3 миллиарда рублей.

Местом поставки указан Санкт-Петербург, объем закупаемой продукции не указан.

В начале февраля «Газпром» уже закупил такие же трубы на 32,6 миллиарда рублей, также для поставки в Санкт-Петербург.