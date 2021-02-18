В Волхове движение автобусов можно отследить через приложение

Теперь жители Волхова могут отслеживать движение общественного транспорта в своем телефоне.
За местоположением автобусов в режиме реального времени можно следить через приложение «Умный транспорт», которое доступно на Android и на IOS. Сервис работает в тестовом режиме, об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал глава администрации Волховского района Алексей Брицун.
Пользователю нужно в приложении выбрать интересующий маршрут, после чего на карте отобразится местоположение и прогнозы прибытия транспорта.
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