В Ивангороде умерла 13-летняя школьница – ее подруги говорят, что она увлекалась мистикой

По информации ivbg.ru, 17 февраля около 01:00 в полицию Кингисеппского района сообщили о смерти 13-летней школьницы в квартире дома на улице Восточной в Ивангороде.

Признаков насильственной смерти на теле визуально не зафиксировано. С места изъята упаковка от лекарственного средства. Семья ребенка благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

Опрошенные полицией подруги умершей ничего не знали о ее конфликтах со сверстниками. Однако сообщили, что девочка увлекалась мистикой. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что жительница Янино зарезала возлюбленного и сама сообщила об этом в полицию.