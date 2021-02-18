На пожаре в Кировском районе сгорел 65-летний хозяин дома

Пожар охватил 68 квадратных метров дачного дома, расположенного на Заречной улице в селе Шум Кировского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 17 февраля в 14:05. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 15:11.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. По предварительным данным, погиб 65-летний хозяин дома, употреблявший алкогольные напитки.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и видео, а также сообщал о том, что в Кировске тушили пожар на заводе деревянных изделий.