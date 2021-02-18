Цифровизация здравоохранения Ленобласти разгрузит медиков от избыточной «бумажной» работы

Глава Ленобласти прокомментировал лидерство региона в цифровизации здравоохранения

«Мы рассматриваем цифровизацию здравоохранения как возможность разгрузить медиков от избыточной «бумажной» работы, сосредоточить их внимание на пациентах и, в конечном итоге, повысить как качество медицинской помощи жителям, так и привлекательность работы врача, фельдшера, медсестры», — отметил Александр Юрьевич.

Как подчеркнул глава Ленобласти, наш регион достиг показателей федерального проекта по созданию единого цифрового контура одним из первых в России. В 2020 году все поликлиники и больницы перешли на электронные медкарты, врачи используют электронные подписи, а их пациенты получают документы через портал Госуслуг. Все медицинские организации области подключены к одной общей информационной системе здравоохранения.

При это все компьютеры подключены к защищенной медицинской системе, информация о диагнозах, результатах исследований и назначенном лечении вносится в электронные медкарты пациентов. Внедрение электронных медицинских карт ведется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение».

Как уже ранее отмечали в правительстве Ленобласти, 100% медицинских организаций к 2024 году будут автоматизированы медицинскими информационными системами, также будут созданы региональные подсистемы лабораторных исследований, телемедицинских консультаций, оказания помощи онкологическим больным, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология».

Ближайшие задачи – подключить для жителей опции доставки результатов исследований и получения телемедицинских консультаций через портал Госуслуг.