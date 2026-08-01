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Сергей Перминов отметил колоссальный туристический потенциал Ленобласти

В день 99-летия Ленобласти сенатор рассказал о том, как в регионе развивают туризм.

Сергей Перминов отметил колоссальный туристический потенциал Ленобласти - В день 99-летия Ленобласти сенатор рассказал о том, как в регионе развивают туризм.
Фото: 47канал

В Ивангороде 1 августа проходят торжественные мероприятия в честь 99-летия Ленинградской области, которые посетил сенатор Совфеда Сергей Перминов. В прямом эфире «ЛенТВ24» парламентарий поздравил жителей с праздником и высоко оценил туристические перспективы субъекта. 

Как подчеркнул сенатор, регион обладает колоссальным потенциалом, который ежегодно привлекает огромное количество путешественников. Перминов отметил такие знаковые города, как Ивангород, Выборг, Тихвин и Гатчину, назвав их «жемчужинами мировой архитектуры, истории и ратного подвига».

«Мы очень внимательно смотрим за тем, как мы будем восстанавливать наши исторические доминанты. Внимательно разрабатываем наши туристические маршруты. И власти делают большие шаги в этом направлении. Дорогие земляки, хочу пожелать вам здоровья, благополучия и удача. Хочу, чтобы наши семьи наполнялись смехом. С днем рождения, дорогие ленинградцы», — добавил сенатор.

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Сергей Перминов Ивангород День рождения Ленобласти
Новости Социум

В Лодейном Поле подготовили коммунальные сети к отопительному сезону

Работы проводились в ночное время, чтобы не создавать неудобства для жителей.

В Лодейном Поле подготовили коммунальные сети к отопительному сезону - Работы проводились в ночное время, чтобы не создавать неудобства для жителей.
Фото: Леноблводоканал

В Лодейном Поле сотрудники «Леноблводоканала» выполнили комплексные работы на коммуникациях в рамках подготовки к отопительному сезону.

«Специалисты предприятия произвели замену запорной арматуры на водоочистных сооружениях. Работы выполнены как на внутренних сетях станции, так и на участке трубопровода протяжённостью 300 метров от очистных до города», — сообщили на предприятии.

Для минимизации неудобств работы проходили в темное время суток. время. В ремонте был задействован 31 сотрудник и 10 единиц спецтехники.

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Лодейное Поле Леноблводоканал

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