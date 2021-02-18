Каждому пятому жителю Ленобласти пришлось сменить работу после рождения ребенка

Эксперты hh.ru провели опрос среди жителей Ленобласти и выяснила как наличие детей влияет на рабочий график, а также есть ли в компаниях специальные программы для детей сотрудников.

У 80% опрошенных на работе нет программ поддержки для сотрудников с детьми. У 10% на проводят тематические праздники или утренники для детей сотрудников, 9% могут получать путевки в детские лагеря и санатории. У 2% есть компенсация за детский сад.

У менее чем одного процента опрошенных на работе есть оборудованная комната для детей. При этом каждому пятому респонденту пришлось изменить график работы, когда дети подросли и их нужно было начать водить в сад. Также 23% сменили место работы, а у 11% уменьшилось число рабочих часов.