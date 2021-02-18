Одну из улиц Петербурга назовут в честь скончавшегося актера Андрея Мягкова

Автор: Анастасия Щербакова
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Алексей Цивилев, член топонимической комиссии и депутат ЗАКСа Петербурга, предложил увековечить вклад артиста в кинематограф, назвав в его честь одну из улиц в новом квартале города. 

Депутат отмечает, что именем Андрея Мягкова может быть названа улица в одном из новых кварталов, которые сейчас активно возводятся в Красносельском и Невском районах Северной столицы.

Также предлагается назвать именем актера один из городских парков. Данный вопрос будет выноситься на городское голосование.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в возрасте 83-х лет скончался Андрей Мягков.

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