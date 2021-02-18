В прокат вышел фильм, в котором снялись более 100 жителей Выборга

В российских кинотеатрах начали показывать фильм «Спасите Колю!» с участием Дмитрия Нагиева. В качестве массовки в картине снялись жители Выборга, которые сыграли новобранцев.

Съемки фильма проходили в Выборгском районе в городе Высоцк. Вместе со знаменитым актером Дмитриевым Нагиевым на экраны попали порядка ста студентов и школьников из Выборга.

В качестве военкомата в съемках использовали клуб «Балтика». После съемочного процесса юные выборжане взяли автограф у Нагиева. Один из участников массовки для фильма признался, что решил поучаствовать в производстве картины только ради встречи с именитым актером.