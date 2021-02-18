СКА проиграл московскому «Динамо» в домашнем матче

Автор: Анастасия Щербакова
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В четверг, 18 февраля петербургский СКА проиграл со счетом 1:3  «Динамо». Это второе поражение столичной хоккейной команде в текущем сезоне.

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Фото: Спорт-Экспресс

Матч прошел в Ледовом дворце в четверг, 18 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Табло показало итоговый счет 1:3 не в пользу «наших».

Первое изменение в счет внёс игрок из команды оппонента Юусоо Хиетанен уже на 9-й минуте. На 15-й минуте матча он же оформил вторую шайбу в ворота СКА.

На 32-й минуте уже отличился хоккеист петербургской команды Мальте Стрёмвалль, забив шайбу соперникам, однако за 33 секунды до конца игры москвичи оформили еще одну шайбу.

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