СКА проиграл московскому «Динамо» в домашнем матче

В четверг, 18 февраля петербургский СКА проиграл со счетом 1:3 «Динамо». Это второе поражение столичной хоккейной команде в текущем сезоне.

Матч прошел в Ледовом дворце в четверг, 18 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Табло показало итоговый счет 1:3 не в пользу «наших».

Первое изменение в счет внёс игрок из команды оппонента Юусоо Хиетанен уже на 9-й минуте. На 15-й минуте матча он же оформил вторую шайбу в ворота СКА.

На 32-й минуте уже отличился хоккеист петербургской команды Мальте Стрёмвалль, забив шайбу соперникам, однако за 33 секунды до конца игры москвичи оформили еще одну шайбу.