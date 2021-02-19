Карелия получила еще 4,2 тысяч доз вакцины от коронавируса – власти

В Карелию поступило еще 4,2 тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции активно продолжается в Карелии. Вчера в республику по линии федерального Минздрава поступила очередная партия вакцины «Спутник V» — 4 200 доз», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, всего Карелия уже получила 23 392 дозы вакцины.

«Прививку против COVID-19 первым компонентом вакцины уже сделали 17 923 человека, в том числе 7 735 пожилых людей старше 60 лет. Вакцинированы 836 граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. Полностью вакцинированы (и первым, и вторым компонентами) 4 380 человек», — написал Охлопков.