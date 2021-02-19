Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 188 новых зараженных 19 февраля

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 188 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 34 534, выздоровели — 30 573.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалево (+3), Ефимовский (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+1), Клопицы (+1), Село (+2).
  • Волховский район: Волхов (+8), Колчаново (+1), Кисельня (+1), Новая Ладога (+1), Подрябинье (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+8), Кудрово (+5), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+9), Старая (+1), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Карьер-Мяглово (+1), Заневка (+1), Блудное (+1), Лесколово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+14), Глебычево (+1), Первомайское (+1), Советский (+6), Ольшаники (+1), Каменногорск (+1), Пруды (+1), Возрождение (+1). 
  • Гатчинский район: Гатчина (+19), Тайцы (+1), Меньково (+1), Пудомяги (+1), Шпаньково (+1), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Новый Свет (+1), Корпиково (+1), Покровка (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Большое Кузёмкино (+1), Веймарн (+1), Ивангород (+5).
  • Киришский район: Кириши (+3).
  • Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Синявино (+1), Мга (+1)
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Вахнова Кара (+1).
  • Лужский район: Луга (+3), Заклинье (+1), Дзержинского (+1), Пехенец (+1), Приозерный (+1), Бежаны (+1).
  • Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+3), Петровское (+1), Мичуринское (+3), Приладожское (+1), Суходолье (+2), Петяярви (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+6), Загривье (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+6), Никольское (+2), Форносово (+1), Ушаки (+1), Гладкое (+1).
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