Почти 24 тысячи жителей Ленобласти привились от коронавируса

Только за последние сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 2 542 жителя Ленобласти.

Всего в регион за последние три месяца поступило 48 822 комплекта вакцины, привиты 23 984 человека. Оба этапа вакцинации прошли уже 4 012 человек. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через Госуслуги.

На сегодняшний день, 18 февраля, в стационарах Ленобласти находятся 448 человек с внебольничной пневмонией и 511 — с подтвержденным коронавирусом. Только за последние сутки выписаны 76 человек. За жизнь и здоровье жителей Ленобласти боролись 179 врачей и 467 медработников других категорий.

Всего в Ленобласти развернуто 1503 койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из 445 коек с аппаратами ИВЛ сейчас заняты лишь 67 коек. Только за последние сутки в регионе выявили 187 новых случаев COVID-19.