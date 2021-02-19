В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине завершается реставрация

Автор: Гузель Галимова
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Реставрационные работы в доме-музее Римского-Корсакова близятся к завершению.

Сейчас идут работы по расчистке лепного декора на потолках Столовой залы и Красной гостиной. Как рассказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, дело очень кропотливое, так как приходится работать с мелкими деталями.

В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине завершается реставрация Тихвин, реставрация, дом-музей Римского-Корсакова
В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине завершается реставрация Тихвин, реставрация, дом-музей Римского-Корсакова
В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине завершается реставрация Тихвин, реставрация, дом-музей Римского-Корсакова

Также был вновь поднят вопрос о переводе Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея из монастыря в здания бывшего имения Лохвицких, где, собственно, он и располагался до начала войны. Сейчас готовится заявка на финансирование.

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В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине завершается реставрация Тихвин, реставрация, дом-музей Римского-Корсакова
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11.02.2021 165
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