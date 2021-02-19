На границе с Финляндией таможенная служба обнаружила запасливого петербуржца. Он надеялся провезти с собой 35 банок красной икры и 100 упаковок витаминов.

Таможенная служба Выборга обнаружила интересную находку у гражданина пересекавшего границу. Петербуржец среди личных вещей спрятал несколько десятков банок красной икры и 100 упаковок витаминов. Банки с икрой весили 23,04 кг, а пищевая добавка — 10,84 кг.

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Гражданин России не первый раз пересекает границу. Исходя из объемов перемещаемого товара, икра и витамины признаны товаром не для личного пользования и оставили на границе. В отношении петербуржца завели административное дело за недекларирование товаров. Витамины и икру отправили на экспертизу.