В Петербурге остановили дело в отношении начальницы почти, которая присваивала зарплату уволившейся сотрудницы с 2015 года.

Начальница почтового отделения Дарья Маслова, причинившая ущерб более 500 тысяч рублей, отделалась штрафом в 10 тысяч. Все судебные разбирательства в отношении неё были прекращены.

Началась история в 2015 году. Сотрудница почты, занимающая должность оператора, сообщила о том что собирается увольняться. Маслова попросила ту не писать заявление об увольнении и передать ей банковские карты с пин-кодами, чтобы поступающую на них зарплату направлять на нужды отделения почты.

Следующие два года руководительница вносила ложные сведения об этой сотруднице, хотя та уже не работала в отделении. После чего на находящиеся в её пользовании карты поступали деньги, которые она обналичивала в ближайших банкоматах.

В ходе судебного заседания следователь попросил прекратить уголовное дело, так как Маслова признала и загладила вину. Суд обязал её выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом рассказала «Фонтанка».