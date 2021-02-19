Суд Всеволожска обязал застройщика вернуть дольщику разницу за урезанную квартиру

Суд удовлетворил требования Всеволожской городской прокуратуры о взыскании излишне уплаченных средств застройщику ООО «Викинг-Инвест».

Женщина с инвалидностью сама обратилась в прокуратору. По ее словам, предприятие передало ей квартиру площадью меньшей, чем была предусмотрена договором об участии в долевом строительстве.

По условиям соглашения, компания должна была вернуть разницу за урезанные метры – 129 тысяч 500 рублей. Однако предприятие на ответило на советующее письмо дольщицы. Суд обязал застройщика вернуть разницу в стоимости.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что канатный городок и амфитеатр построят на Расстанной площади в Волхове.