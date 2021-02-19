Воины-афганцы опровергли видео о газете и пакете в подарок от администрации Сланцевского района

В паблике «Сланцы — не тапки» опубликовано видео, в котором его автор сообщил, что воинам-афганцам в честь годовщины вывода войск из Афганистана в Сланцевском районе от имени администрации были подарены газета и пакет.

Автор видео представил все именно таким образом и прямо сказал, что администрация Сланцевского района подарила воинам-афганцам газету и пакет «за все то, что они прошли». Вот это видео.

Позднее было опубликовано видео с участием воинов-афганцев, которые объяснили ситуацию. На самом деле церемония награждения включала в себя награды и медали. По окончанию торжественного мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

В ходе этой церемонии всем присутствующим от ветеранской организации были розданы газеты со статьей председателя самой организации. А пакеты предоставила администрация, чтобы эти газеты было удобно нести, и люди не ходили с ними в руках.

Воины-афганцы попросили не верить видео, которое распространяют люди, никак не связанные с организацией и боевыми действиями в Афганистане.