Для уборки дорог от снега в Ленобласти подготовили 400 спецмашин

Дорожные службы в Ленинградской области подготовились к ухудшению погоды. На дежурстве уже стоят несколько сотен единиц техники.

В предстоящие выходные и праздничные дни в регионе ожидается серьезное изменение погоды в виде снегопадов и морозов. По информации ЛенТВ24 со ссылкой на пресс-службу дорожного комитета 400 спецмашин готовы к уборке последствий непогоды.

Ранее ivbg.ru со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщил, что ухудшение погоды в Ленобласти произойдет уже в ночь на субботу — обещают морозы до минус 32 градусов.