В Тихвинском районе прошел пробный ЕГЭ по русскому языку

В пробнике приняли участие более 200 учеников школ района. Репетиция перед государственным экзаменом состоялась в пятницу, 19 февраля.
Предварительный Единый государственный экзамен по русскому языку написали 220 учеников из 10 разных школ. Результаты пробника будут известны 10 марта.
Одна из школьниц рассказала о своих впечатлениях после написания пробного экзамена:
«Нельзя сказать, что я не волновалась. Но понимание того, что это именно репетиционный экзамен, меня успокаивало. Не страшно, если что-то сейчас не получится. Я понимала, что это еще один шаг к достижению моей цели. С каждым разом всё увереннее чувствуешь себя при заполнении бланков, а значит, на экзамене летом можно не отвлекаться на эти «мелочи», а можно сосредоточиться на выполнении заданий и получить заветные баллы», – поделилалсь Ксения Шабалина.
Школьники, которые хотят поступать в вузы, писали экзамен 3 часа 30 минут. Те выпускники, кто не планируют получать высшее образование, справились за 2 часа 30 минут, ответив на первые 24 вопроса.
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26.12.2020 1141