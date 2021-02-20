Более 2 тысяч жителей Санкт-Петербурга прошли реабилитацию в стационарах после COVID-19

Более двух тысяч человек, перенесших коронавирус, прошли медицинскую реабилитацию в условиях стационара, рассказал замглавы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

«Всего около 8,5 тысячи человек прошли реабилитацию после перенесённого коронавируса, из них около 2,3 тысячи сделали это в стационарных условиях», — сообщил журналистам Сарана.

Он пояснил, что есть три этапа реабилитации после коронавируса: первый включает в себя все медицинские мероприятия, направленные на реабилитацию, в том числе и в амбулаторных условиях, второй этап — лечение в специальных стационарах, которые сейчас открыты в Госпитале ветеранов войн и больнице №40, а также третий этап — санаторно-курортное лечение.

По словам начальника Санкт-Петербургского госпиталя для ветеранов войн Максима Кабанова, сейчас количество реабилитационных коек закрывает потребность города, но в перспективе планируется увеличить их число.

Так, реабилитацию в скором времени можно будет пройти в Центре имени Алмазова, Николаевской и Мариинских больницах, а также в новом корпусе больницы Святого Георгия.

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Сейчас, по данным Сараны, в стационары Санкт-Петербурга для лечения больных COVID-19 и пневмонией ежедневно госпитализируют 300-370 человек, что показывает сокращение госпитализации более чем на четверть.