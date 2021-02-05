В Ленобласти запустят отделение для реабилитации пациентов, переболевших Covid-19

В городе Сертолово Ленобласти в понедельник, 8 февраля собираются открыть реабилитационное отделение для людей, пострадавших от коронавирусной инфекции. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Отделение будет функционировать на базе сертоловской больницы. Запуск реабилитационного стационара планируют на понедельник, 8 февраля. В помещении будущего отделения уже подготовили 30 койко-мест.

Лечебно-реабилитационная программа будет рассчитана на 10 дней. За это время пациенты, перенесшие коронавирус, посетят массажиста, физиотерапевтические процедуры и ЛФК. В зависимости от степени тяжести перенесенной болезни, посетителям будут назначены дополнительные рекомендации.

Записаться на реабилитацию могут жители всех районов Ленобласти. Для этого необходимо получить направление от своего лечащего врача.