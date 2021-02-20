Фото: ветераны следствия провели урок для кадетов Петербургского кадетского корпуса СК

В преддверии дня защитника Отечества ветераны следствия и офицеры Следственного комитета провели открытый урок-видеоконференцию с кадетами Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК.

Тема урока – «Мужество и героизм, проявленные при исполнении должностных обязанностей». Его цель – воспитание у подрастающего поколения патриотизма, любви к родине и готовности служить Отечеству.

Ветераны следствия Василий Сидельников и Дмитрий Сурин рассказали кадетам о собственном 20-летнем опыте следственной работы. И отметили необходимые на этой работе качества: самоотверженность и мужество.

Кадетов особенно интересовали вопросы эволюции следственной работы за прошедшие 20 лет, а также применение современных технологий при расследовании уголовных дел.

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