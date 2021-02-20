Человек сгорел на пожаре в Коккорево

Пожар охватил 60 квадратных метров заброшенной хозяйственной постройки, расположенной в деревне Коккорево Всеволожского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 19 февраля в 20:10. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 21:37.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что умер пенсионер-инвалид, которого на руках вынесли из горящей квартиры в Приозерске.