Неизвестный пытался ограбить банк в Санкт-Петербурге, полиция разыскивает злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция разыскивает злоумышленника, пытавшегося похитить денежные средства в банке», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 19 февраля около 19.20 в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из отделений банка в доме 20 на 3-й линии Васильевского острова.

«Она сообщила, что около 18.15 неизвестный мужчина во всем черном и медицинской маске вошел в помещение банка и, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал денежные средства. Однако после того, как работник учреждения нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся, ничего не похитив», — говорится в сообщении.

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