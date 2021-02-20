Почти 5 млн цветов и 65 тысяч кустарников высадят в Санкт-Петербурге в этом году

Почти 5 миллионов цветов, 65 тысяч кустарников и более 10 тысяч деревьев планируется высадить в Санкт-Петербурге в этом году, сообщает городской комитет по благоустройству.

«В 2021 году в городе будет высажено более 10 тысяч деревьев, 65 тысяч кустарников и также почти 5 миллионов цветущих растений», — говорится в сообщении.

В прошлом году в северной столице было посажено более 9 тысяч деревьев, 97 тысяч кустарников и почти 5 миллионов цветущих растений.

В частности, для весеннего оформления Санкт-Петербурга в этом году садовники высадят около 33 тысяч многолетних растений. Работы планируется начать в конце апреля, но специалисты будут ориентироваться на погодные условия.

«Раннее весеннее цветочное оформление, в том числе для подготовки к празднованию 1 мая и дня Победы в Великой Отечественной войне, начнется с посадки виолы. В этом году город украсят 561 тысяч этих двулетних цветов. Кроме того, в Санкт-Петербурге расцветут около 33 тысячи многолетних растений, 4,2 миллиона летников, а также 205 тысяч тюльпанов, высаженных осенью 2020 года», — отмечается в сообщении.

Садовники в Санкт-Петербурге уже не первый год помимо традиционно популярных бегонии, алиссума, тагетеса, сальвии, герани, астры и бальзамина используют долгоцветущие растения, устойчивые к неблагоприятным городским условиям и северному климату. Так, в оформлении клумб можно увидеть немезию, цинию, капусту декоративную, гацанию, гибискус клинолистный.

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Всего в цветочном оформлении Санкт-Петербурга используется более 40 видов и 100 сортов цветочных растений.