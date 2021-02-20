Между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные «Ласточки»

В эти выходные, с 21 по 23 февраля, будут курсировать дополнительные поезда между Выборгом и Петербургом.

Как сообщает пресс-служба СЗППК, появятся следующие поезда: №7917 Петербург (11.30) – Выборг (12.25), №7920 Выборг (18.26) – Петербург (19.43). Подробнее с расписанием можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД.

Напомним, с 1 марта «Ласточка» из Петербурга в Лугу будет останавливаться в Толмачево. С 3 марта электрички в Тихвин будут делать три дополнительных остановки. Длительность остановок — всего 1 минута.