Минфин опубликовал рекомендации, которые повышают эффективность инициатив

Минфин опубликовал методические рекомендации, которые помогут органам местного самоуправления в реализации практик инициативного бюджетирования.

В частности, в рекомендациях приведены определения терминов и понятий, которые используются в нормативных актах, регулирующих этот вид деятельности. Также там содержится описание основных элементов практик, приводятся примеры моделей возможного сочетания проектов для различных типов субъектов РФ.

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Кроме этого, рекомендации включают информацию об оценке результатов реализации проектов, которая осуществляется с использованием единых расчетных критериев., пишет комитет МСУ Ленобласти в своем Instagram-аккаунте.