Реконструкция Голландской улицы в Янино начнется уже весной

К расширению Голландской улицы в Янино приступят уже этой весной. Проект по реконструкции дороги уже согласован.

Реконструкция предполагает расширение по всей длине дороги — 2,7 километра от Колтушского шоссе до Кинологического центра. Также установят девять остановок и три светофорных поста, обустроят 235 парковочных мест и 15 пешеходных переходов. Сами работы пройдут в два этапа: в этом году — часть дороги от Колтушского шоссе, в следующем — вторую половину дороги.

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Сейчас завершается оформление соглашений об инвестировании в строительно-монтажные работы с компаниями, строящими жилье в Янино-1. Расширение улицы начнется с началом весеннего сезона, как только позволит погода.