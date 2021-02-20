Губернатор Александр Беглов распорядился усилить работу пунктов вакцинации в выходные дни, а также проверил работу одного из таких пунктов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение об усилении работы пунктов «ковид» вакцинации в субботу-воскресенье. По словам губернатора, это сделано для удобства тех петербуржцев, кто работает пятидневную рабочую неделю.

Помимо этого, губернатор лично посетил пункт вакцинации в поликлинике на Стрельбищенской. Градоначальник высоко оценил уровень организации центра, его возможности, а так же отметил отсутствие очередей. По его словам важно увеличить масштабы вакцинации, благодаря которой будет достигнут коллективный иммунитет. Центр рассчитан на ежедневную вакцинацию до 600 человек в день.

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент вакцину получили 197 тыс. человек, а почти 55 тыс. прошли полный цикл вакцинации. Об этом рассказали в Невских новостях.