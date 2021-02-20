Продукция Ленинградской области экспортируется в 138 стран по всему миру

ВЭДсовет посетил Центр развития промышленности Ленинградской области, чтобы выяснить, как поддерживают региональных экспортеров.

Центр поддержки экспорта начал работать в Ленинградской области с мая 2019 года. Его цель – поддержка несырьевого экспорта. По словам руководителя организации, география поставок областных предприятий – 138 стран по всему миру.

Постоянным спросом пользуется продукция лесопромышленного комплекса: импрегнированная древесина, террасная доска, конструкторы из дерева. Последние крайне востребованы в Европе, а Канаде, США и Австралии.

На втором месте по спросу – продукция агропромышленного комплекса.

«Здесь разброс широкий, начиная от печенья, тот же «Бейкери продакшен» и «Моника Кантуччи», которые поставляют и в США, и в Китай. А есть комбикорма Тосненского комбикормового завода – они свои добавки отправляют на Фарерские острова для кормления рыбы, которую там выращивают в огромных количествах», – рассказывает руководитель центра Ольга Скороходова

На третьем месте – производство оборудования. География поставок – Чехия, Украина, Латвия. Также прорабатываются Балтийские страны. Высокий потенциал с точки зрения экспорта имеет ремесленная продукция – деревянные изделия с волховской и шугозерской росписью.

Если предприниматель в Ленинградской области имеет продукцию на экспорт, он может обратиться в Центра поддержки экспорта. В организации большой пул бесплатных услуг в помощь – от формирования коммерческого предложения до маркетинговых исследований, поиска и размещения на электронных площадках.