Глава Роспотребнадзора рассказала о новом птичьем гриппе, которым заразились люди на птицефабрике и о том, как они себя чувствуют.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии семерых работников птицефабрики, которые заразились новым птичьим гриппом. Все семь человек чувствуют себя хорошо, клиническое течение гриппа у них было легким.

По ее словам, новый возбудитель гриппа способен передаваться от птиц к человеку, преодолев межвидовой барьер. Отмечено, что вирус не способен передаваться от человека к человеку.

«Учёными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка», — заявила эксперт.

Об этом рассказали в Невских новостях.