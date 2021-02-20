В Тихвине закрылась больница, в которой лечили больных Covid-19

Пресс-служба администрации Тихвинского района сообщила, что больница, обслуживающая пациентов, инфицированных коронавирусом, перешла на плановый режим работы.

Последних пациентов с Covid-19 учреждение отправило на амбулаторное лечение а пятницу, 19 февраля. Как сообщают в администрации района, закрытие больницы связано со снижением поступающих заболевших пациентов с COVID-19.

На данный момент в Тихвинском районе прививку от инфекции получили порядка 2000 жителей. Также в районе продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Рейдами занимается специальная опергруппа. За неделю ими были составили 24 протокола.