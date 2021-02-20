В Ленобласти закрыли еще 400 временных «коронавирусных» коек

В зависимости от эпидемиологической обстановки к закрытию в марте готовятся еще 415 коек.
В частности, в систему оказания плановой помощи вернулись места в Рощинской, Гатчинской, Кировской, Тихвинской, Волховской и Гатчинской больницах.
На 20 февраля в регионе развернуто 1394 коек для пациентов с COVID-19, из них свободно – 500. В палатах реанимации остаются незанятыми 158 коек.
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19.02.2021 106
Напомним, что всего в регион за последние три месяца поступило 48 822 комплекта вакцины Спутник V, привиты 23 984 человека. Оба этапа вакцинации прошли уже 4 012 человек.
Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через Госуслуги. Во всех районах региона открыто 29 пунктов вакцинации, подготовлены 18 мобильных бригад для работы на предприятиях.