В Парголово нашли тело 14-летней девочки

Утром 20 февраля в районе Юкковского шоссе обнаружили мертвой девочку- подростка. Полиция выясняет подробности трагедии, которая произошла в Парголово.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, тело девочки нашли рядом с домом у Юкковского шоссе. Отмечается, что накануне подросток переживала из-за своих оценок в школе.

Подробные обстоятельства трагедии пока неизвестны. Что произошло с девочкой утром 20 февраля будут выяснять следственные органы. Сообщается, что девочка жила с мамой, сестрой и братом. Семья характеризуется положительно.