Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, какие продукты могут вызвать аллергию в организме человека.

По словам иммунолога, наиболее чаще вызывают аллергию продукты, которые человек чаще всего принимает в пищу. А именно — коровье молоко, пшеницы, крупы, яйца, мясо птицы и рыбы.

Существует такое понятие как выраженность аллергии. Различные аллергены могут вызвать разную степень аллергии на организм человека. К примеру употребление цитрусовых может внезапно вызвать крапивницу. Редким, но достаточно сильным аллергеном специалист назвал орехи.

Еще одной причиной аллергии может стать нарушение работы пищеварительного тракта. Об этом рассказали в 47news.