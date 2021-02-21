Мальчику, который лишился конечностей, попав под поезд в Петербурге, собирают деньги на протезы

Автор: Анастасия Щербакова
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Сбор средств на новые протезы открыли родители мальчика. Обозначили сумму в 7 миллионов рублей.

Мальчик, увлекавшийся «зацепингом», решил повторить опасные трюки и попал под поезд, лишившись ног. Трагедия с 11-летним ребенком произошла в декабре прошлого года возле станции «Товарная – Витебский».

Сегодня родители мальчика в Instagram опубликовали просьбу о помощи. Родители хотят собрать на дорогостоящие протезы порядка 7 миллионов рублей. Самостоятельно семья собрать эти деньги не может.

Юный петербуржец, лишившийся обеих ног до сих пор находится в больнице. После инцидента на железной дороге было заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Об этом рассказали в Невских новостях.

Источник: скриншот Instagram аккаунт instagram.com/petrova.supernova/
Источник: скриншот Instagram аккаунт instagram.com/petrova.supernova/
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