Полиция задержала владельца магазина, выстрелившего в водителя снегоуборочной машины.

Обыкновенная уборка снега у пивного бара «Beer Лога» в поселке Романовка во Всеволожском районе Ленобласти закончилась стрельбой. Подробности сообщает «47news».

Инцидент произошел днем воскресенья, 21 февраля — в это время 50-летний водитель снегоуборочной машины выполнял свою работу, расчищая дорогу у бара. Это вызвало внезапное негодование у владельца заведения: он заявил, что убранный снег закрыл рекламную вывеску (которая была незаконной).

Решив не тратить время на объяснения, хозяин бара выстрелил в уборщика. Последнего госпитализировали с травмой ноги, стрелка задержали. Против него собираются возбудить уголовное дело.