В Бокситогорске нашли замерзающих девочек 10 и 12 лет из Тихвина

По информации ivbg.ru, поздним вечером 21 февраля в полицию Бокситогорского района сообщили о двух замерших девочках 12 и 10 лет в Бокситогорске.

Их нашли возле подъезда дома № 30 на улице Социалистической. Взрослым они рассказали, что приехали к подруге из Тихвинского района и заблудились. Расстояние между Тихвином и Бокситогорском – около 31 километра.

Установлено, что 10-летняя девочка живет в деревне возле Тихвина. Ее забрала мама. Старшую девочку поместили в больницу Пикалево. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что жителя Коммунара подозревают в изнасиловании 16-летней девочки.