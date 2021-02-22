Подробности: изнасиловавший 16-летнюю девочку житель Коммунара задержан на месте преступления

Как сообщал ivbg.ru, что жителя Коммунара подозревают в изнасиловании 16-летней девочки. Стали известны подробности происшествия.

Подозреваемый задержан на месте преступления. Задержать его помогла 12-летняя сестра пострадавшей. Всего в квартире в момент происшествия находились три сестры.

Когда в квартиру проник насильник, младшие спали. Одна из них проснулась и смогла сообщить в полицию о том, что в квартире, где она живет, неизвестный мужчина насилует ее сестру. Полицейские оперативно прибыли на место и успели задержать подозреваемого.

Возбуждены уголовные дела по статьям: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Незаконное проникновение в жилище».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как в Старой Пустоши собака укусила за голову 4-летнего ребенка. Врачи диагностировали повреждения руки, бедра, виска и затылка.