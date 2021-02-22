Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной артиста Театра «На Литейном» Александра Жданова

Как сообщал ivbg.ru, на 71 году ушел из жизни Заслуженный артист Российской Федерации и актер театра «На Литейном» Александр Михайлович Жданов.

«Кончина Александра Михайловича Жданова, 45 лет отдавшего нашему областному Театру «На Литейном» – большая утрата для Ленинградской области, для нашей отечественной сцены», – рассказал Александр Дрозденко

Глава региона отметил, что Александр Михайлович был мастером широчайшего диапазона, по-настоящему преданным театральному искусству.

«Глубоко скорблю вместе с коллективом Театра «На Литейном», передаю слова сочувствия и поддержки родным и близким Александра Михайловича Жданова, всем, кто знал и любил этого замечательного артиста», – сказал Александр Дрозденко

Губернатор напомнил, что Александра Михайловича знали и любили люди разных поколений. Как зрители его ярких ролей в прежних спектаклях, так и те, кто видел артиста в современных постановках.