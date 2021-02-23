Вице-губернатор Санкт-Петербурга Пиотровской вошел в состав набсовета структуры по матчам ЕВРО

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского в состав набсовета оргструктуры по проведению матчей чемпионата Европы по футболу, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В январе УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах, как было запланировано ранее. Матчи ЕВРО-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля этого года, примет в том числе Санкт-Петербург. Кроме того, в январе депутаты заксобрания Санкт-Петербурга согласовали кандидатуру Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта.

«Разрешить вице-губернатору Санкт-Петербурга Пиотровскому Б.М. вхождение на безвозмездной основе в состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Локальная организационная структура УЕФА Евро 2020», — говорится в распоряжении.