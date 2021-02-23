Ранивший сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге арестован

Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Санкт-Петербурге Назара Смоленского, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Ранее госпогранслужба Украины заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в четверг мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге, нападавший обезврежен и доставлен в полицию. По адресу улица Бонч-Бруевича, 1В располагаются генконсульство Украины, а также банк «Открытие».
По данным пресс-службы, мужчина без объяснения набросился на пограничника сразу, как только ему открыли дверь. По предварительным данным, задержанный был записан на прием в генконсульство.
Как добавили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга, задержанный мужчина ранее судим за разбой. В 2015 году суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, сейчас не работает, не женат и не имеет детей.