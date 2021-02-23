Поисковый отряд «ЛизаАлерт» ищет пропавшего в Волховском районе мужчину

В группе «ВКонтакте» «Поисковый отряд ЛизаАлерт Питер» опубликовали сообщение о пропаже Шарапова Олега Александровича. В субботу, 13 февраля он ушел из дома и не вернулся.

Как сообщается в публикации, мужчина ушел из дома в СНТ Чайка, сад. массив Пупышево, Волховский район. На данный момент о его местонахождении ничего не известно.

Связаться с родственниками мужчины или с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» можно следующими способами:

Телефоны — 8 800 700-54-52 или 112.