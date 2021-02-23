Поисковый отряд «ЛизаАлерт» ищет пропавшего в Волховском районе мужчину

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В группе «ВКонтакте» «Поисковый отряд ЛизаАлерт Питер» опубликовали сообщение о пропаже Шарапова Олега Александровича. В субботу, 13 февраля он ушел из дома и не вернулся.

Ludy
Источник: https://vk.com/lizaalert_piter

Как сообщается в публикации, мужчина ушел из дома в СНТ Чайка, сад. массив Пупышево, Волховский район. На данный момент о его местонахождении ничего не известно.

Связаться с родственниками мужчины или с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» можно следующими способами:

Телефоны — 8 800 700-54-52 или 112.

Вам будет интересно
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" ищет пропавшего в Бокситогорском районе мужчину
В группе Вконтакте "Поисковый отряд ЛизаАлерт Питер" опубликовали сообщение о пропаже Пареевского Николая Владиславовича. В воскресенье, 14 февраля он ушел...
15.02.2021 195
Автор