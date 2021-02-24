В Ломоносовском районе мужчина совратил 13-летнюю дочь сожительницы

Автор: Гузель Галимова
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В Ломоносовском районе Ленобласти задержали 37-летнего мужчину, его подозревают в сексуальном насилии над 13-летней девочкой.

В полицию обратилась жительница деревни Вариксолово, работающая в больнице медсестрой. Она рассказал, что ее сожитель, который в том же медучреждении работает санитаром, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери.

Подозреваемого задержали по “горячим следам” и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, пишет Piter.tv.

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