МИД Украины выразил протест России из-за нападения на сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге

Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за нападения на сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге и требует провести всестороннее расследование, сообщил во вторник пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения. Позже Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского.

«МИД Украины выразил протест МИД России из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение. Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных, обеспечения охраны украинских дипучреждений», — написал Николенко в Twitter.